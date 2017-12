Lucien Jean-Baptiste, bien entouré, dévoile sa Deuxième Etoile !

L'acteur et réalisateur Lucien Jean-Baptiste n'était pas peu fier de présenter l'avant-première de son film, La Deuxième Etoile, le 10 décembre à l'UGC Bercy. A ses côtés, se trouvait une partie de ses partenaires, Edouard Montoute, Firmine Richard et Anne Consigny, tandis que les comédiens de Plus Belle la vie, Sara Mortensen et Bruce Tessore, ont applaudi cette tendre comédie familiale.

L'histoire : Jean-Gabriel a décidé d'emmener toute sa petite famille passer les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C'est sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n'ont pas envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu'elle doit s'occuper de son père qu'elle n'a pas revu depuis qu'elle a fait le choix d'épouser Jean-Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille c'est sacré et Noël aussi !

La Deuxième Etoile succède à la Première, belle success story du box office 2009 avec 1,8 million de spectateurs pour un long métrage au budget peu conséquent (3,8 millions d'euros). Il aura néanmoins fallu du temps avant la sortie de ce second opus puisque Lucien Jean-Baptiste avait entamé l'écriture de la suite dès 2009. L'impératif du cinéaste, comme il le confiait à l'époque au Parisien, était de retrouver "la même sincérité, la même générosité, la bonne idée, les bons gags". Il est heureux de la concrétisation de son projet et remercie ses producteurs : "Ils ont misé sur nous. Il faut se rappeler ce que ça représentait au départ de faire ce film sur des Noirs inconnus."

La Deuxième Etoile, en salles le 13 décembre