Lucky Blue Smith, 18 ans et bientôt papa : Sa chérie Stormi Bree est enceinte

Lucky Blue Smith, 18 ans, est une des nouvelles sentations de l'industrie de la mode. En 2015, le beau blondinet s'est retrouvé face au redoutable Kanye West pour le titre de l'homme le plus stylé, décerné par le magazine GQ. Il figure également sur la nouvelle campagne publicitaire de Hilfiger Denim, avec ses amis mannequins Sofia Richie (fille de Lionel Richie) et Anwar Hadid (petit frère de Gigi et Bella Hadid).

Depuis son sacre au concours Miss Teen USA en 2009, Stormi Bree Henley a tenté - et tente toujours - de percer dans la musique. La jeune femme a participé à l'émission American Idol (saison 10) et été membre du groupe Ugly, anciennement signé au sein du label CBE de Chris Brown. Stormi a également réalisé des clips pour d'autres chanteurs.

Lucky Blue Smith et Stormi Bree ont récemment participé au défilé Dolce & Gabbana à Milan. Ils ont aussi été vus au show Chanel à Paris, Lucky en tant que mannequin et sa belle en spectatrice.