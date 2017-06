Ludivine Birker : "Julien Castaldi m'a jetée de chez lui sans ménagement !"

Après trois mois d'amour, Julien Castaldi et Ludivine Birker ont rompu. Dans les colonnes du magazine Public, la jolie blonde a révélé les dessous de cette séparation.

Courant mai, le couple devait s'envoler pour la Tunisie. Seulement, "à cause des tournages du Mad Mag", le fils de Benjamin Castaldi n'a pu rejoindre sa belle que le week-end. "Une fois sur place, impossible de le joindre. Très inquiète, j'ai tenté d'appeler son entourage. Une initiative qui a beaucoup agacé Julien, semble-t-il. Il m'a froidement annoncé qu'il ne viendrait finalement pas en Tunisie pour des raisons d'agenda mais que tout allait bien", a raconté Ludivine Birker. Puis, quelques heures après cette conversation, la jeune femme découvre que Julien Castaldi l'avait bloquée de partout. "Folle de rage", elle a écourté son séjour en vue de demander des explications au chroniqueur de NRJ12.

"Julien m'a dit qu'il ne m'aimait plus et qu'il ne voulait pas poursuivre cette relation. Il m'a ensuite jetée de chez lui sans ménagement", a raconté l'ex-candidate des Princes de l'amour. Peu de temps après, Ludivine Birker a découvert sur les réseaux sociaux "des photos de Julien et Anissa [candidate des Anges 9, ndlr] main dans la main à Disneyland Paris". D'après elle, ces clichés auraient été pris lorsqu'elle se trouvait en Tunisie. "J'ai alors compris un peu trop tard que Julien avait une double vie", a-t-elle regretté.

Visiblement amère depuis sa rupture avec le jeune chroniqueur d'Ayem Nour, la jolie blonde s'est agacée : "Il ne m'a pas respectée et s'est débarrassé de moi comme un objet qu'on balance aux ordures quand il est devenu obsolète. Je lui en veux de m'avoir prise pour une idiote."

Et de poursuivre : "Il était temps de rétablir la vérité. Julien est un coureur qui cherche à se taper un max de nanas et il se moque éperdument du mal qu'il peut leur faire. Il fallait que justice soit faite !"

Enfin, Ludivine Birker a pointé du doigt la version "totalement biaisée" de cette séparation racontée par Julien Castaldi. Pour rappel, au micro de Purepeople, il avait évoqué la possessivité et la jalousie de son ex-chérie...

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Public, en kiosques le 30 juin 2017.