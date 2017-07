Ludivine Sagna torride en bikini canari... Bacary toujours absent

Depuis des années, Ludivine et Bacary Sagna ont fait de Miami leur QG d'été, mais cette longue parenthèse estivale est différente cette fois-ci.

Si Ludivine Sagna reste fidèle à elle-même en faisant le show sur les côtes de la Floride, exposant généreusement ses courbes pulpeuses telle une sirène d'Alerte à Malibu, parfois même un peu plus, la jolie brune multiplie les apparitions remarquées, mais sans son mari.

Hier encore (mardi 18 juillet), l'ancienne chroniqueuse de C8 a été repérée sur la plage privée de son hôtel et, comme pour ses sorties en mer précédentes, elle n'était pas accompagnée de Bacary. Flashy en bikini canari et tout aussi bombesque dans un deux-pièces clair, Ludivine Sagna était accompagnée de l'un de ses deux fils, l'adorable Elias (8 ans). Le duo mère-fille a multiplié les baignades, sans accident cette fois-ci. Lors d'une précédente sortie dans les eaux claires et agitées de Miami, la pulpeuse naïade avait été lâchée par son bikini, dévoilant un sein malgré elle et effectuant un réajustement express.

Alors que l'on espérait voir Bacary Sagna parader comme à l'habitude à ses côtés, toujours rien. A la recherche d'un nouveau club depuis qu'il n'a pas été prolongé par Pep Guardiola à Manchester City, le défenseur de 34 ans a passé plusieurs jours très loin de la Floride... En Roumanie. L'international français s'est offert plusieurs soirées très festives du côté de la station balnéaire de Mamaia avec un groupe d'amis.

Une distance géographique synonyme de problèmes de couple ? L'avenir nous le dira sans aucun doute...