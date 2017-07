Ludivine Sagna : Une bombe en maillot rouge, telle une sirène d'Alerte à Malibu

Ludivine Sagna fait encore le show à Miami.Comme tous les ans, c'est du côté de la Floride que la sublime jeune femme de 28 ans à la silhouette pulpeuse a posé ses valises pour ses vacances d'été et sur l'une des nombreuses grandes plages de Miami qu'elle a étendu sa serviette le 12 juillet.

Très discrète ces derniers mois, depuis qu'elle n'apparaît plus sur C8, Ludivine Sagna n'est pas passée inaperçue dans son maillot de bain une-pièce rouge, qui n'est pas sans rappeler les sauveteuses torrides d'Alerte à Malibu. Accompagnée de ses fils Elis et Kais, la ravissante maman n'a, en revanche, pas été vue avec son mari, le footballeur Bacary Sagna.

Libre de tout contrat depuis qu'il n'a pas été prolongé par Pep Guardiola à Manchester City, le défenseur international de 34 ans ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Peut-être en France, à l'Olympique de Marseille où son nom a été évoqué, ou bien en Turquie. Le Bursaspor de Paul Le Guen le convoite. Autant d'incertitudes qui pousseraient Bacary Sagna à ne pas profiter du soleil de Miami avec sa femme et ses enfants ?

Pendant que sa belle Ludivine passait la journée à la plage, le footballeur semblait bien préoccupé. C'est en tout cas l'état dans lequel il s'est décrit sa page Instagram. Alors que l'on s'attendait à le voir en short de bain, à la plage avec sa femme et leurs enfants, Bacary Sagna a réalisé un selfie habillé d'un haut à manches longues noir, photo légendée : "Esprit occupé." Espérons qu'il n'évoque là que sa carrière et non son couple et sa famille...