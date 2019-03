Ludivine Sagnier : Ce film qu'elle refuse de montrer à ses enfants

Madame Figaro fait plonger différentes personnalités dans le grand bain pour un portfolio beauté glamour et original. Parmi les vedettes se trouve Ludivine Sagnier, qui répond à des questions aqua-ciné, c'est-à-dire qu'elles possèdent un champ lexical de la baignade très prononcé. La comédienne de 39 ans explique ainsi pour quel cinéaste elle est prête à se mouiller – Hitchcock – et ses prochains plongeons : entre autres dans la saison 2 de la série The New Pope avec Jude Law, et au cinéma dans Fourmi au côté de François Damiens. Cinéphile, elle veut transmettre à ses enfants son amour du 7e Art mais elle a une réserve qu'elle dévoile en révélant quel est le monstre aquatique qui l'effraie le plus.