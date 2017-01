Ludivine Sagnier : Son beau projet avec son chéri Kim Chapiron

Brillant réalisateur, Kim Chapiron va faire son retour au cinéma après une parenthèse petite lucarne. Alors que sa série Guyane sera diffusée sur Canal+ à partir du 23 janvier, le cinéaste et créateur du collectif Kourtrajmé prépare déjà l'après.

En effet, à en croire une annonce de casting publiée notamment sur le site BookMe, information qui a été confirmée ensuite par le jeune site Les Ecrans, le réalisateur de Sheitan et de Dog Pound va mettre en scène Famille Affaire. Un long métrage qui disposera d'un très beau casting, à commencer par la présence de Ludivine Sagnier, la femme qui partage sa vie à la ville et avec qui il a eu deux enfants, Ly Lan (8 ans) et Tam (2 ans).

La jolie Ludivine, qui n'avait jamais été dirigée par son chéri, sera accompagnée par Golshifteh Farahani qui sera en couple avec le personnage joué par Vincent Cassel, un ami proche de Chapiron qui avait joué dans le fameux et culte Sheitan en 2007 - et qui est également membre du collectif Kourtrajmé.

Le réalisateur revient donc au cinéma, un peu plus de deux après La Crème de la crème, un film sulfureux dont le cocktail pornographie, sexualité et amour était au coeur d'une intrigue qui avait pour décor une prestigieuse école de commerce française. Quant à Ludivine Sagnier, on a pu la voir récemment dans la petite lucarne avec The Young Pope.