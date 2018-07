Ludovic et Samuel (Pékin Express) : Comment l'émission les a rapprochés ?

C'est le 12 juillet 2018 que M6 lancera la nouvelle édition de Pékin Express : La Course infernale. Après quatre ans d'absence, le jeu d'aventures (présenté par Stéphane Rotenberg) fait son grand retour et ce n'est pas tout... En deuxième partie de soirée, Ludovic et Samuel, les candidats emblématiques de l'émission, feront leur propre aventure en suivant le parcours des nouveaux binômes dans Itinéraire Bis. Avant la diffusion du programme, les deux frères se sont confiés sur leur relation depuis qu'ils ont participé à Pékin Express.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de France Dimanche que Ludovic et Samuel ont révélé que Pékin Express les avait rapprochés. "En cumulant les trois éditions auxquelles nous avons participé, nous avons déjà passé 115 jours à nous supporter l'un l'autre ! Par la suite, on ne se voyait plus que de temps en temps, aux fêtes de famille. Alors quand la chaîne nous a appelés , on s'est dit que c'était le moment de nous remettre ensemble et de repartir", a déclaré Ludovic avant que Samuel se lance : "Ça nous a rapprochés direct ! À peine dans l'avion, à Bruxelles, nous étions aussi complices que si l'émission ne s'était pas arrêtée. On est complémentaires. Et contrairement à d'autres binômes, on ne s'est jamais disputés. Les gens aiment notre côté survolté et dynamique."

Ludovic et Samuel ont également révélé à quel point Pékin Express avait changé leur vie. "Tout a changé ! J'étais un gamin à l'époque de notre première, j'avais 30 ans. En arrivant au Kenya, le premier jour, je voulais rentrer à la maison ! J'ai même pleuré plusieurs fois. Mais au final, ça m'a mis un coup de boost. Je me suis dit que je n'aspirais pas à une vie 'métro-boulot-dodo'. J'ai alors pris tous les risques. J'ai lâché un travail de commercial qui, avec ma tchatche, me rapportait gros". De son côté, Samuel a développé une nouvelle passion : "Moi, ça m'a donné le goût du voyage. Dans la vie, j'installe des piscines, mais dès que je peux partir, je pars."