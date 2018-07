Ludovic et Samuel (Pékin Express) papas : Comment ils se sont organisés !

Ce jeudi 12 juillet 2018, M6 lancera la nouvelle édition de Pékin Express : La Course infernale. Ludovic et Samuel, les candidats emblématiques de l'émission, feront leur propre aventure en suivant le parcours des nouveaux binômes dans Itinéraire Bis en deuxième partie de soirée. Pour Purepeople.com, les deux frères se sont confiés sur la séparation d'avec leur famille.

"Ma fille a 5 ans. Il fallait lui expliquer que papa partait pendant trente-sept dodos. J'ai pris une petite feuille que j'ai accrochée au mur avec des trente-sept ronds. Tous les matins, elle devait mettre une croix dans les ronds", a déclaré Ludovic. Samuel, de son côté, a affirmé que sa fille de 16 ans avait "un peu été triste" quand il est parti.

Les deux frères ont également confirmé que leurs compagnes respectives avaient toujours été favorables à leur retour dans Pékin Express. "Oui, c'est une chance d'une vie. Ok, on a fait trois fois Pékin Express mais là on était reparti dans une situation différente. (...) Donc, c'était oui direct et même ma fille a dit oui direct", a conclu Ludovic.

