Ludovic (Le Meilleur Pâtissier) : Ce que ses élèves pensent de sa participation

Ce mardi 31 octobre 2016, M6 diffuse un nouvel épisode du Meilleur Pâtissier. Cinq candidats sont encore en lice et devront briller lors de trois épreuves sur le thème du "voyage gourmand" afin de se qualifier pour la demi-finale. Ludovic, un prof de physique âgé de 34 ans, fait partie des participants toujours en course. Et parmi ses nombreux soutiens, il peut compter sur celui de ses collègues.

"Au moment de passer le casting, j'ai réfléchi au fait d'être médiatisé et de dévoiler une partie de moi. Les retours ont été très sympathiques. Mes collègues étaient surexcités et organisent des débriefs le jeudi matin en salle des profs", a confié Ludovic lors d'une interview pour nos confrères de Télé Loisirs. Ses élèves étaient quant à eux "un peu surpris" : "Ça casse l'image du prof de physique vieux et barbu qui a des éprouvettes plein ses armoires (rires)."

Les lycéens feraient toutefois mieux de profiter de sa présence. Il se pourrait que leur professeur change prochainement de voie grâce au Meilleur Pâtissier : "Les choses se bousculent un petit peu dans ma tête en ce moment. L'émission m'a servi de déclic pour passer de l'amateurisme à la professionnalisation de ma passion et j'envisage de passer mon CAP pâtissier l'année prochaine. Je pense que je suis prêt à quitter l'enseignement pour la pâtisserie."

Reste à savoir si Ludovic est allé au bout de la compétition. Si aujourd'hui il affiche plus d'assurance, il n'a pas caché que le début du tournage a été quelque peu stressant : "Il faut s'habituer à la présence des caméras. J'étais très intimidé de rencontrer Cyril Lignac et Mercotte également. Je me demandais toujours à quelle sauce j'allais être mangé !"