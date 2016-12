Ludwig Briand, alias Mimi-Siku : "On me propose des émissions de télé-réalité"

Ludwig Briand, alias Mimi-Siku dans Un Indien dans la ville sorti en 1994, a plusieurs fois donné de ses nouvelles depuis qu'il a pris un nouveau chemin professionnel et, désormais âgé de 35 ans et les cheveux rasés, l'ex-acteur se confie à nouveau sur sa vie actuelle. Loin du grand écran, le petit pourrait toutefois s'offrir à lui...

L'an passé, Ludwig Briand avait annoncé sur le plateau de Salut les Terriens ! qu'il suivait une formation pour devenir greffier. Une reconversion professionnelle réussie pour ce trentenaire qui a aussi la passion du poker. Il officie aujourd'hui "dans un tribunal d'Ile-de-France, au service des majeurs protégés", apprend-on grâce à nos confrères de Ouest-France.fr. Un parcours étonnant, loin du monde du 7e art, sur lequel il s'explique. "Disons que ça ne s'est pas présenté. J'ai fait quelques tournages, notamment dans la série Un et un font six. Puis j'ai arrêté les castings pour me consacrer à mes études", dit-il.

Ludwig Briand, qui avait initialement passé un casting pour la série culte L'Instit quand il était petit et n'avait pas été choisi, pourrait-il un jour revenir devant les caméras ? Sans doute, mais pas celles qui le font rêver... "On me propose régulièrement d'intégrer des émissions de télé-réalité, mais ça ne m'intéresse pas, ça n'a rien d'artistique", dit-il. C'est vrai, mais ça a le mérite d'arrondir les fins de mois, puisqu'il ne touche plus rien (il touchait auparavant 50 euros) lors des rediffusions d'Un Indien dans la ville ! "Aujourd'hui, je n'ai aucun regret, j'adore ce que je fais, je travaille pour l'intérêt général", assure-t-il. Toutefois, il ne se ferme aucune porte et serait même enchanté si une suite du film aux 8 millions d'entrées voyait le jour...

Thomas Montet