Luigi Kröner : Le fils d'Elsa Lunghini dévoile ses impressionnants abdos

En janvier 2017, Elsa Lunghini avait accordé un rare entretien au magazine Télé Loisirs où elle évoquait notamment son fils. "Dès que je dois me préparer pour un rôle ou effacer le résultat de quelques excès, je l'appelle. Je suis très fière de lui", avait-elle glissé, ajoutant qu'elle avait néanmoins "peur" de le voir sur le ring. "C'est pour ça que je ne vais plus voir ses combats depuis qu'il est ado. Tant qu'il était petit et que ça restait gentil, ça allait. Une fois qu'il a grandi, l'état d'esprit des matchs a changé, j'ai préféré éviter, même si je suis ses résultats. Je lui dis juste de faire attention."