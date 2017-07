Luis Fonsi (Despacito) : Torride, sa femme Águeda López l'accompagne en tournée

Bien sage pour cette photo souvenir de tournée, il arrive parfois que la femme de Luis Fonsi le soit un peu mois, pour le plus grand plaisir du chanteur. Par exemple, lorsqu'elle dévoile sa jolie silhouette en maillot de bain ou qu'elle sort les mini-jupes en cuir et les cuissardes à lacets pour lui souhaiter son anniversaire et lui témoigner tout son amour comme elle l'a fait le 15 avril dernier. Oubliée la bombe du clip de Despacito, Luis Fonsi n'a d'yeux que pour celle qu'il a épousée en 2014.