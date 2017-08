Luis Padron : Le copain du Ken humain dépense une fortune pour devenir un elfe

Depuis quelques années, des chirurgiens esthétiques peu scrupuleux acceptent de céder aux caprices et folies d'anonymes qui, à l'aide de dizaines d'opérations, veulent se métamorphoser pour prendre une autre apparence. Après le Ken humain, sa copine Barbie ou encore le sosie raté de Kim Kardashian, place désormais à Luis Padron, qui souhaite devenir un elfe.

Luis Padron, un Argentin de seulement 25 ans, partage sur les réseaux sociaux les étapes de sa transformation en elfe, aidé dans sa démarche par une manageuse - qui a lancé l'agence de talents Plastics of Hollywood - qui le fait participer à divers événements médiatiques. Le jeune homme, qui se surnomme lui-même le Prince Plastique, a déjà dépensé près de 50 000 dollars pour réaliser son rêve et il doit encore subir diverses opérations qui vont lui coûter pas moins de 90 000 dollars ! Jusqu'ici, il a eu droit à une liposuccion des joues, une rhinoplastie, une épilation complète du corps, du Botox et des injections ou encore un changement de couleur des yeux... Il a également fait retirer une partie de son cuir chevelu dans une clinique de Beverly Hills après plusieurs refus dans son pays. Il souhaite maintenant s'attaquer à sa dentition, ses oreilles ainsi qu'à sa pomme d'Adam.

Luis Padron dit avoir eu le coup de foudre pour l'univers fantastique pendant son adolescence, à une période où il était maltraité à l'école. Si, à 17 ans, il se contentait de piercings aux lèvres, il a très vite passé la vitesse supérieure...