Luka Karabatic papa : Jeny Priez en communion avec leur bébé à la maternité

Quelques heures après sa venue au monde annoncée par son papa handballeur sur Instagram, la petite Deva a reçu la visite de son célèbre tonton, Nikola Karabatic, et de sa compagne Géraldine Millet. Heureux de savoir le bébé en bonne santé, tout comme sa maman, le handballeur de 33 ans a également exprimé son bonheur sur Instagram. "We re one more in the family. Congrats @lukakarabatic @jenypriez Welcome gorgeous Deva. We love you so much #tonton #fier #family #proud @geraldinepillet", a publié le joueur parisien, sans aucun doute nostalgique de la naissance de son petit Alek il y a un an et demi.