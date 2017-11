Luka Karabatic : Sa petite Deva rentrée à la maison, nouvelle vie à trois

Luka Karabatic et sa compagne Jeny Priez ont accueilli leur premier enfant le 4 novembre 2017, une petite Deva qui a pointé le bout de son nez dans une maternité de Paris. Une venue au monde opérée dans la plus grande communion.

Pourtant habitué aux nouveau-nés puisque son grand frère et coéquipier du PSG Nikola est le papa d'un petit Alek né il y a un an et demi, Luka Karabatic vit une expérience singulière avec la naissance de sa baby girl. Le handballeur français de 29 ans est tombé sous son charme. La preuve en images avec les nouvelles photos publiées par le jeune papa sur sa page Instagram.

La première a été prise à la maternité. Assise dans la traditionnelle chaise d'hôpital allouée au papa, Luka Karabatic tient Deva dans les bras, qui paraît encore plus petite face à la carrure imposante (2m03 pour plus de 100 kilos) du pivot parisien et de l'équipe de France. Veillant sur son bébé, le papa gaga prend conscience de cette nouvelle vie à trois qui ne fait que commencer.