Luka Karabatic : Tendre message à sa "reine", Jeny Priez, pour son anniversaire

Alors que le Mondial 2017 de hand se joue actuellement en France, Luka Karabatic ne porte plus les couleurs tricolores depuis le 13 janvier dernier. Le géant de 2,03 m a s'est vu contraint de faire ses adieux aux Experts après s'être blessé à la cheville lors du match opposant la France au Japon. Touché après à peine cinq minutes, Luka Karabatic a fait une belle frayeur à l'une de ses plus grandes supportrices, sa maman.

Particulièrement affectée, Lala Karabatic avait exprimé son immense peine lors d'un entretien accordé au Parisien. "Après l'avoir vu se blesser, je n'ai pas dormi de la nuit. (...) Quand on a appris la gravité de la blessure, on est vite allés à l'hôtel avec Jeny (la compagne de Luka). Eux sont partis vers Paris et moi... j'ai commencé à pleurer ! Nikola m'a engueulée en me disant que Luka était suffisamment triste de quitter les autres pour ne pas, en plus, me voir pleurer. Ce n'était pas le meilleur moyen de lui redonner le moral", avait-elle confié.

Luka Karabatic aura tout le temps d'organiser un bel anniversaire à Jeny, à moins que ce ne soit elle qui prenne soin de lui, même aujourd'hui.