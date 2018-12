Luka Modric sacré Ballon d'or 2018, devant sa ravissante épouse et leurs enfants

Le règne de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a finalement pris fin lundi 3 décembre à Paris. Pour la toute première fois de sa carrière, Luka Modric a été décroché le Ballon d'or, un sacre qui est loin de faire l'unanimité. Beaucoup auraient aimé que le trophée tant convoité revienne à un Français après la Coupe du monde remportée en Russie le 15 juillet dernier, mais Antoine Griezmann n'a pas réussi à faire mieux que troisième, derrière Cristiano Ronaldo.

Parce que l'attaquant star portugais de 33 ans, quintuple Ballon d'or (2013, 2014, 2016 et 2017) n'était pas présent, il y avait fort à parier qu'il ne serait pas sacré : CR7 ne se déplace pas pour rien. Et justement parce que Luka Modric se trouvait au Grand Palais, où s'est déroulée la grande cérémonie qui récompense les meilleurs joueurs de l'année, il était certain que l'attaquant croate du Real Madrid repartirait les mains pleines.

Le footballeur de 33 ans n'a pas foulé seul l'immense tapis rouge mais accompagné de son clan : sa ravissante épouse Vanja Bosnic (à qui il est marié depuis 2010), habillée d'une très élégante longue robe nude et dorée, les cheveux blonds relevés, leur fils Ivanao (né en 2010) très chic dans son smoking, son noeud papillon et ses chaussures vernies et leurs deux filles, Ema (née en 2013) et Sofia née en 2017.

S'il a très sobrement célébré son Ballon d'or sur les réseaux sociaux avec une photo avec son trophée et un "#BallonDOr", le Croate s'est montré plus bavard face aux journalistes. "La clé du succès ? Difficile à dire, le travail, la persévérance dans les moments difficiles. J'aime cette phrase : 'Le meilleur n'est jamais facile'", a-t-il notamment confié à l'AFP.