Luka Rocco Magnotta : Le dépeceur de Montréal va se marier avec un détenu !

Pour le grand public, son nom a rejoint la triste liste des tueurs devenus stars et son histoire continue de passionner les foules. Et pour cause, emprisonné depuis 2015, Luka Rocco Magnotta, dit le dépeceur de Montréal, a trouvé l'amour en prison et il va se marier !

Comme le révèle TVA Nouvelles, le registre des mariages civils a vu apparaître un nom inattendu pour une union qui doit être prochainement célébrée : celui de Luka Rocco Magnotta. Emprisonné depuis déjà deux ans à Port-Cartier, dans l'Ouest du pays, après que le tribunal l'a reconnu coupable d'avoir démembré et tué son ex-petit ami, Jun Lin, à Montréal en 2012, le tueur canadien de 34 ans va épouser Anthony Jolin. Le nouvel élu de son coeur, originaire du Nouveau-Brunswick, est âgé de 36 ans.

Les futurs mariés se sont rencontrés en prison, puisque Anthony Jolin est lui aussi détenu pour un motif non dévoilé. Le mariage doit avoir lieu le 26 juin prochain en prison et la mère de Luka Rocco Magnotta, Anna Yourkin, sera son témoin. Le criminel purge une peine de prison à vie peine incompressible de vingt-cinq ans de prison.

Thomas Montet