Luke Benward (Dumplin') : Le nouveau chouchou de Netflix est une bombe

Toudoum ! Mesdames et messieurs, voici Luke Benward. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il fait partie des nouveaux chouchous de Netflix. À l'instar des Noah Centineo, Jacob Elordi, Jessica Barden ou Martha Higareda, la jeune garde qui a cartonné en 2018, Luke Benward fait lui aussi partie des révélations Netflix. Le comédien est actuellement à l'affiche du film Dumplin', avec Danielle MacDonald et Jennifer Aniston.

Le nom de Luke (23 ans) est sur toutes les lèvres. Avec déjà 534 000 abonnés sur Instagram, il ne cesse de gagner en popularité. Et les fans n'ont pas manqué de le remarquer : le nouveau it-boy de Netflix est très pote avec... Noah Centineo, le beau gosse et chouchou des rom-coms de la plateforme de streaming (À tous les garçons que j'ai aimés, Sierre Burgess is a Loser).

Pour les aficionados de la première heure, et notamment les téléspectateurs de Disney Channel, Luke Benward n'est peut-être pas si inconnu que cela. Minutemen : Les Justiciers du temps, Skylar Lewis : Chasseuse de monstres, Bonne chance Charlie ou encore le spin off de Pretty Little Liars, Ravenswood, sont tout autant de films ou séries inscrites au CV. Il avait également dans Cher John, avec Channing Tatum.

Sur ce, on vous laisse admirer la belle créature...