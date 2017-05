Luke et Owen Wilson : Les frères en deuil, leur papa est mort à 75 ans

Connus à Hollywood pour leurs nombreux rôles comiques au cinéma, les acteurs Luke et Owen Wilson font aujourd'hui face à une douloureuse tragédie familiale.

Comme vient de le confirmer le premier au Dallas Morning News, le papa des deux acteurs, Robert A. Wilson, est brutalement décédé à l'âge de 75 ans. Le directeur de publicité, qui avait également été un pionnier dans l'industrie de la télévision en tant que producteur, est mort le 5 mai 2017. Les causes de sa mort n'ont pas été révélées, bien que celui qu'on appelait Bob fût atteint de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années.

En 2015, Owen Wilson s'était confié sur l'état de santé de son papa lors d'une interview également accordée au Dallas Morning News. "Si quelqu'un m'avait dit il y a dix ans, quand mon père et moi plaisantions ensemble, que la situation dans laquelle il allait être demanderait des soins 24h sur 24, j'aurais dit : 'Mon Dieu ! Je ne suis pas capable de gérer ça !' Mais ça a fini par arriver. Ces choses-là arrivent vraiment. Il faut s'adapter au mieux. Il n'y a pas d'autre choix que de l'accepter. Et ensuite, on cherche des choses positives : il est à la maison, on prend soin de lui et il a ses proches autour de lui, avait déclaré l'un des chouchous du réalisateur Wes Anderson. Pour mes frères et moi, il n'y a tout simplement pas eu de plus grande influence sur nous que la sienne. Peut-être que parfois il pouvait avoir des propos banals, mais je pense que son esprit vit en nous, la façon dont il plaisantait avec les choses."

Luke et Owen Wilson, respectivement âgés de 45 et 48 ans, ont également un frère aîné, Andrew Wilson (52 ans), lui-même acteur et réalisateur. Leur mère est la photographe américaine Laura Wilson, née en 1939.