Luke Evans amoureux ? Le beau Victor Turpin ne le quitte plus...

Mardi 24 juillet 2018, Luke Evans a profité de la piscine de son hôtel à Portofino en compagnie de Victor Turpin. La star de Dracula Untold et le Gaston de La Belle et la Bête serait en couple avec l'acteur (vu dans Shades of Blue) et chanteur d'origine colombienne depuis le début de l'année. Depuis cet été, le duo a été vu Shanghai et en Australie.

Luke Evans est en Italie non pas pour les vacances mais pour les besoins du tournage de Murder Mistery, le nouveau film d'Adam Sandler, réalisé par Kyle Newacheck pour Netflix. Evans y donne la réplique à Terence Stamp, dont l'équipe a célébré le 80e anniversaire, Jennifer Aniston et même Dany Boon. Il y retrouve sa compatriote Gemma Arterton à qui il donnait la réplique en 2010 dans Tamara Drew. C'est notamment grâce à ce film de Stephen Frears que les deux acteurs britanniques sont devenus des stars du grand écran.

Sur Instagram, Luke Evans a posté plusieurs photos de son séjour en Italie, mais pas une de Victor Turpin. C'est que l'acteur de 39 ans, bien qu'out depuis des années, refuse d'évoquer sa vie privée. Cela fait donc plusieurs mois que la presse anglo-saxonne s'interroge sur la nature de sa relation avec Victor Turpin mais n'attendez pas de Luke Evans qu'il confirme quoi que ce soit.

Acteur de théâtre et de comédies musicales avant de percer sur grand écran, le Gallois a fait son coming out dans le magazine LGBT The Advocate en 2002. Puis des rôles dans des films d'action lui ont été offerts – on l'a vu dans la saga Fast and Furious, Dracula Untold, Le Choc des titans, la trilogie du Hobbit – et Luke Evans n'a plus évoqué sa vie privée dans la presse. Interrogé sur cette soudaine discrétion par Women's Wear Daily à la sortie de son Dracula, Evans répondait vaguement : "C'est bien pour les gens de me voir et de penser que ce mec fait son truc, y prend du plaisir et a du succès. Et c'est exactement ce que je fais et j'en suis très heureux." Mais on sait très bien de quoi on parle ici : on sait qu'il n'en demeure pas moins une des rares stars de son calibre à avoir fait son coming out et à faire une grande carrière à Hollywood.