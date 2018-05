Luke Evans, Fabienne Carat et Nawel Debbouze réunis au Global Gift Gala

Ce 10 mai 2018 avait lieu le dîner caritatif The Global Gift Initiative, au Carlton Beach Club. En plein Festival de Cannes, cette septième édition du gala de charité a mis à l'honneur le comédien britannique Luke Evans, gagnant du prix du philanthrope de l'année.

Aux côtés de l'acteur et de Maria Bravo, présidente de la Global Gift Foundation, l'animatrice de la soirée Tonya Kinzinger et l'actrice canadienne Katheryn Winnick sont également montées sur scène. Parmi les convives figuraient notamment l'acteur haïtien Jimmy Jean-Louis, Fabienne Carat, la soeur de Jamel Debbouze, Nawel Debbouze, Daniel Lévi ou encore Mia Frye. Le chanteur Julian Perretta s'est quant à lui occupé de finir la soirée en musique avec quelques uns de ses titres.

Quelques uns des invités ont ensuite prolongé le gala en se rendant à la soirée In The Air de la Suite Sandra & Co, également à Cannes. Pour l'événement organisé par Sandra Sisley et son agence, le journaliste et musicien Ariel Wizman, l'acteur Sébastien Thoen et Michaël Youn ont notamment fait le déplacement. Revue de la soirée en images.