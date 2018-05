Luke Evans (La Belle et la Bête) : Un nouveau chéri pour le beau gosse

Luke Evans est-il un homme amoureux ? Il semble que oui ! L'acteur de 39 ans, qui a regagné la Californie après un détour par Paris et par le Festival de Cannes, a été repéré avec un bel inconnu du côté de Los Angeles et la presse américaine rapporte qu'il s'agit de son chéri...

Lundi 21 mai 2018, sous un ciel gris, Luke Evans a donc été vu marchant aux côtés d'un beau brun pour aller déjeuner au restaurant Sugarfish dans le chic quartier de Beverly Hills. L'acteur, qui n'a jamais caché son homosexualité, a partagé des sushis avec ce mystérieux brun très vite reconnu par ses fans les plus zélés. Il s'agissait, comme le rapporte Just Jared, de Victor Turpin, un comédien un peu méconnu ayant joué dans les séries Will & Grace ou Shades of Blue. Luke Evans a aussi été vu avec son amoureux au récent Festival de Cannes...

L'acteur, récemment vu dans la série The Alienist, est attendu prochainement au cinéma dans Anna, le prochain film de Luc Besson.

Thomas Montet