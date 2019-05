Luke Perry : Comment les scénaristes vont-ils intégrer sa mort dans Riverdale ?

Voilà des semaines que les fans de Riverdale se questionnent sur le sort du personnage incarné par Luke Perry. Pour rappel, l'acteur a succombé le 4 mars 2019 à un accident vasculaire cérébral, à l'âge de 52 ans. Dans le dernier épisode où il apparaissait, diffusé le 24 avril 2019, on apprenait que Fred Andrews était parti pour le travail. Le personnage de Luke Perry est ainsi toujours bien intégré dans l'histoire. Il faut croire que les scénaristes de la série diffusée sur Netflix ont eu du mal à se décider.

Le 15 mai 2019, showrunner, Roberto Aguirre Sacasa, expliquait à E! News qu'il n'avait pas eu assez de temps pour réfléchir au sort du personnage de Luke Perry après la mort soudaine de l'acteur. "Lorsque Luke est décédé, ça a été un tel choc, c'était déchirant et nous devions en quelque sorte gérer l'émotion de tout cela. Ensuite, on doit essayer de trouver ce qui va suivre", a-t-il confié au site américain. Roberto Aguirre Sacasa a expliqué que l'équipe du film avait choisi de ne pas modifier le scénario de la saison. "Nous avions déjà bien planifié le reste de la saison. Nous avions écrit une bonne partie et on a préféré attendre plutôt que de sortir quelque chose sans prendre le temps d'y réfléchir, car il doit s'agir pour moi d'un élément important et déterminant", a-t-il poursuivi.

Alors, quand la mort (ou la disparition) de Fred Andrews sera-t-elle intégrée dans la série ? "Nous avons pensé, plutôt que de le faire rapidement ou mal, qu'il fallait prendre notre temps et le traiter au début de la saison 4", indiquait le scénariste. Encore un peu de patience, la saison 4 devrait être présentée à la chaîne CW courant octobre 2019.