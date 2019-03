Luke Perry : Les acteurs de "Beverly Hills" se sont réunis en son honneur

Brian Austin Green continue de faire face au deuil de Luke Perry, décédé le 4 mars 2019 des suites d'un AVC. Il y a quelques jours, l'acteur connu pour son personnage de David Silver dans la série Beverly Hills, 90210 s'est confié sur la mort de son partenaire de tournage et ami dans son podcast.

Le mari de Megan Fox a raconté qu'une partie des acteurs de Beverly Hills s'était réunie en souvenir de leur camarade disparu, chez Gabrielle Carteris (l'interprète d'Andrea dans la série) : "J'ai vu des personnes que je n'avais pas revues depuis au moins dix-huit ans. C'était des émotions partagées parce que nous étions heureux de revoir tout le monde et on se dit 'Mon Dieu, ça faisait si longtemps...' Mais quelle occasion terrible de se retrouver à nouveau." Le père de Sophie (18 ans) et Jack (21 ans) a été incinéré le 11 mars dernier dans le Tennessee.

Il a également témoigné avec émotion : "Luke était un mec à part. Je suis encore en plein deuil, donc une part de moi est toujours sous le choc de parler de lui au passé. Nous savions qu'à un moment, nous aurions à affronter la perte d'un membre du casting ou d'un ami, mais pas si tôt. Pas à 52 ans. D'une façon si abrupte." L'acteur de 45 ans a poursuivi : "Je lui ai envoyé un message après avoir appris sa mort, en sachant bien évidemment qu'il ne me répondrait pas mais, d'une certaine façon, j'espérais qu'il me répondrait ou qu'il serait là quelque part (...). Je sais qu'il l'est. Je sais qu'il nous regarde de là-haut et je sais qu'il sourit."