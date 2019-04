Luke Perry : Ses enfants de retour sur le ring et en Afrique, malgré le deuil

Tant bien que mal, les enfants de Luke Perry tentent de retourner à une vie normale. Un mois après la disparition brutale de l'acteur de 52 ans, des suites d'un AVC, sa fille Sophie (18 ans) et son fils Jack (21 ans) ont partagé leur retour au travail sur Instagram, ces 6 et 7 avril 2019.

Catcheur professionnel sous le nom de Jungle Boy, l'aîné de la star a publié une nouvelle vidéo de son retour sur le ring. Le 13 mars dernier, Jack Perry avait été contraint d'annuler un match quelques jours après le décès soudain de son père : "Je ne suis pas sûr d'être prêt un jour, mais je suis de retour. Merci pour votre amour et votre soutien", a-t-il écrit en légende du clip, un best of de son dernier match dont il est d'ailleurs sorti vainqueur. Dans les commentaires, Jason Priestley, camarade de son père dans la série Beverly Hills, a témoigné : "Bon retour Jungle Boy !!" Sa petite soeur, Sophie Perry, a quant à elle partagé : "Tu es ma personne préférée, que j'aime et dont je suis si fière. Je t'aime."