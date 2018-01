Lulu Gainsbourg et sa mère Bambou : Duo souriant pour la fin de la Fashion Week

C'est au 11, rue Béranger, adresse des anciens locaux de Libération, que l'expo itinérante "Here We Are" s'installe ! Burberry en a fêté l'arrivée à Paris mercredi soir (24 janvier) au cours d'une soirée privée. La chanteuse, muse et dernière compagne du défunt Serge Gainsbourg, Bambou, y était accompagné de Lulu Gainsbourg. Mère et fils ont découvert les plus de 90 oeuvres exposées, ainsi que la collection Burberry de septembre 2017, conçue par l'ex-PDG et futur-ex-directeur artistique de la Maison britannique, Christopher Bailey.

L'autre star de la soirée était Iris Law ! Toute de Burberry vêtue, le mannequin de 17 ans, fille de Jude Law et Sadie Frost (et petite soeur du mannequin Rafferty Law) a réussi sa mission d'égérie, épaulée par le modèle Montell Martin et la chanteuse Mae Muller.

Audrey Marnay, les acteurs Anaïs Demoustier, Juliette Dol, Jérémie Elkaïm, Alice Isaaz, Lou Lesage, son petit ami Arthur Jacquin, Christa Theret et son ex-partenaire dans LOL (Laughing Out Loud) Jérémy Kapone se sont également rendus au vernissage de l'exposition de Burberry.

"Here We Are" sera ouvert au public tous les jours du 26 janvier au 4 février, au 11, rue Béranger (3e arrondissement) de 11 heures à 20 heures.

L'entrée est gratuite.