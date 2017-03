Lulu Gainsbourg et Tomer Sisley : Avec leurs amoureuses face à Lucie Lucas

Pour l'avant-première française et européenne de Ghost in the Shell, le Grand Rex avait mis les petits plats dans les grands afin de recevoir comme il se doit l'équipe du film emmenée par une Scarlett Johansson absolument lumineuse.

Outre une salle comble peuplée de fans du célèbre manga nippon, plusieurs personnalités avaient répondu l'appel et ont animé le tapis rouge et son photocall avant l'arrivée de ScarJo et Juliette Binoche. Venus en amoureux, Tomer Sisley et sa compagne Sandra Zeitoun ont ainsi aimanté les regards, imité par un Lulu Gainsbourg comblé. Le fils de Serge Gainsbourg et Bambou, musicien, compositeur et acteur, était au côté de sa chérie Lilou, avec qui il a posé devant les photographes, ne cachant pas son bonheur. Enfin, Hélène de Fougerolles a fait de même avec son amoureux Marc Simoncini.

D'autres stars ont également fait crépiter les flashs : une Lucie Lucas décontractée et arborant un T-shirt Love ou les ex-Miss Malika Ménard et Flora Coquerel qui ont emboîté le pas à l'actuelle Miss France, Alice Aylies. On a aussi vu Joyce Jonathan, les actrices Déborah François et Alix Bénézech (qui cartonne en salles avec En attendant Violette), Anthony Delon portant une veste en cuir de sa création, la fille de Luc Besson et Anne Parillaud, Juliette, ou encore la divine Astrid Bergès-Frisbey que l'on retrouvera bientôt dans un autre blockbuster hollywoodien, Le Roi Arthur.

Tout sourire, Camille Lou et Karidja Touré ont aussi illuminé le photocall, sous les yeux d'Axelle Laffont, Medi Sadoun, Frédéric Chau et Noom Diawara (qui tournent actuellement Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 2) ou encore Stéphane De Groodt. On a également pu croiser Olivier Dahan, Bruno Sanches et Tom Dingler, Gary Dourdan, Sagamore Stévenin, Eric Metzger, Déborah Lukumuena (le second rôle césarisé de Divines), Christian Louboutin, Barbara Cabrita, Simon Buret et Olivier Coursier du groupe Aaron, les metteurs en scène Gaspard Noé et Jan Kounen, Philippe Harel et sa femme Sylvie Bourgeois ou encore Elie Chouraqui, Frédérique Bel et Irina Lazareanu.