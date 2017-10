Lulu Gainsbourg, fou amoureux de Lilou : "J'envisage de devenir papa"

Lulu Gainsbourg fait partie de notre famille royale à nous, les Français. Avec sa mère Bambou, sa demi-soeur Charlotte Gainsbourg (dont le nouvel album Rest est attendu le 17 novembre) et bien sûr Jane Birkin, on ne peut évoquer leur nom sans qu'un souvenir, une chanson, une image ne vienne toquer à notre esprit, de la poésie de Serge aux outrances de Gainsbarre... En 2018, Lulu, qui a étudié la musique au prestigieux Berklee College of Music, revient avec un nouvel album très personnel, écrit par son amoureuse, Lilou, avec laquelle il entend bien faire un enfant.

Après un premier album hommage à son père, From Gainsbourg to Lulu (2011), le jeune artiste de 29 ans a composé son premier album original, Lady Luck (2015), après une rupture douloureuse. Le temps que l'album ne sorte, il avait rencontré Aurélie, dite Lilou, sur Instagram. Depuis, les jeunes gens vivent le grand amour. Dans Ici Paris, Lulu confie : "Je suis un des hommes les plus heureux de la Terre ! Avec Lilou, je vis le bonheur depuis près de quatre ans !" C'est donc ensemble qu'ils ont travaillé sur ce nouvel album, annoncé par le single Tequila sorti en juin : "C'est un plaisir [de travailler ensemble], on s'entend à merveille. Il y a une simplicité car elle me connaît par coeur. Elle chante et je gère la musique."