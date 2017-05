Lupita Nyong'o et Naomi Campbell : Sublimes spectatrices d'un documentaire

Grâce à la 70e édition de son Festival, Cannes vole à Hollywood le titre de capitale du cinéma ! Londres a tenté de le lui dérober en accueillant l'avant-première d'un documentaire hip-hop. Lupita Nyong'o, Naomi Campbell et Salma Hayek étaient les invités de marque de l'événement...

C'est à Diddy et à l'histoire de son label, Bad Boy Entertainment, que "Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story" est consacré. Lupita Nyong'o, Naomi Campbell et Salma Hayek ont assisté ce mardi 16 mai à la projection britannique du film au cinéma Curzon Mayfair. Lupita portait un pull sans manche et une jupe Fendi, collection automne-hiver 2017.

Naomi Campbell et Salma Hayek ont elles aussi participé au défilé de stars improvisé ! Toute de noir vêtue en Alexander McQueen, l'icône mode britannique de 46 ans a régalé les photographes présents sur le photocall et posé au côté de son amie actrice, entièrement habillée en Gucci.

Diddy et sa fiancée, l'actrice et chanteuse Cassie, la chanteuse Alesha Dixon et les mannequins Alice Dellal et Poppy Delevingne étaient aussi de la partie.

"Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story" sortira le 25 mai sur Apple Music.