Lyndsy Fonseca enceinte : Penny d'How I Met Your Mother affiche ses rondeurs

De 2005 à 2014, Ted Mosby a raconté à son fils Luke et à sa fille Penny comme il a rencontré leur mère dans la série How I Met Your Mother. Lyndsy Fonseca et David Henrie incarnaient ces deux ados que les fans de la série retrouvaient inlassablement sur le même canapé à écouter les très longues histoires de leur père. Désormais âgée de 30 ans, Lyndsy a fait du chemin côté carrière mais aussi dans sa vie personnelle : elle attend son premier enfant, une petite fille.

Après avoir été l'épouse de l'acteur et producteur québécois Matthew "Matt" Smiley, de 2009 à 2012, Lyndsy Fonseca est tombée amoureuse de son partenaire, Noah Bean, rencontré sur le tournage de la série Nikita (2010-2013). Fiancés en février 2016, les deux amoureux se sont dit oui en octobre de la même année dans le Connecticut.

Via son porte-parole, le couple a confirmé la nouvelle de cette grossesse à People. Au magazine américain, il confie : "Nous sommes tellement heureux. C'est de loin le plus beau projet sur lequel nous avons travaillé ensemble", en clin d'oeil à la série inspirée par le film culte de Luc Besson avec Anne Parillaud grâce à laquelle ils se sont rencontrés.

Samedi 23 septembre, Lyndsy Fonseca et Noah Bean ont assisté à la grande soirée des Environmental Media Awards qui s'est déroulée à Santa Monica et a notamment vu Natalie Portman être récompensée pour son combat pour l'environnement. Sur le tapis rouge, les amoureux se tenaient la main et l'actrice ne faisait pas mystère de sa grossesse en posant son autre main sur ses premières rondeurs. Le bébé est attendu pour le mois de février.