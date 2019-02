M. Pokora, beau-père en or : sa belle surprise à la fille de Christina Milian

M. Pokora est un fan de sport, il est comblé à Los Angeles avec l'équipe des Lakers et la NBA. Depuis plus d'un an, le chanteur français de 33 ans a quitté la France pour s'installer sur la côte Ouest des États-Unis. Focalisé sur sa carrière, il avait annoncé à ses fans, en janvier 2018, qu'il souhaitait faire une longue pause pour se concentrer sur sa vie privée qu'il avait jusque-là trop longtemps mise de côté. M. Pokora vit aujourd'hui auprès de sa compagne américaine de 37 ans, Christina Milian, et de la fille de 8 ans de cette dernière. Violet est née du mariage de sa maman avec le rappeur The-Dream, qui a officiellement pris fin en octobre 2011.

Supporter des Lakers de Los Angeles, M. Pokora s'est rendu au Staples Center le 22 février 2019 pour assister au match opposant LeBron James et ses coéquipiers aux Rockets de Houston. Le chanteur ne s'y est pas rendu seul mais avec une jeune invitée qui ne savait pas où elle allait.

Sur Instagram, M. Pokora a filmé la surprise qu'il a faite à Violet. Le beau gosse s'est filmé en voiture, demandant à la fille de Christina Milian si elle avait une idée de leur destination... Impatiente, la fillette a alors demandé à son beau-père de mettre fin à ce suspense, ce qu'il a fait en lui sortant un maillot des Lakers. Matt a ainsi réalisé le rêve de Violet qui n'avait encore jamais assisté à un match de l'équipe de Los Angeles.