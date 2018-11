M. Pokora brise enfin le silence : Le chanteur is "back" !

M. Pokora n'avait plus rien posté depuis le 15 janvier 2018, date à laquelle il avait annoncé faire une longue pause pour se concentrer sur sa vie privée. "Les ami(e)s, je vais me retirer quelques mois des réseaux sociaux...

Tout va bien, rassurez-vous ! Mais comme vous le savez, j'ai juste besoin d'un vrai break en me coupant de pas mal de choses afin, premièrement, de 'redescendre' après tout ce que j'ai vécu d'extraordinaire ces 15 dernières années, de me retrouver, de profiter simplement de la vie entouré de mes proches...", avait-il fait savoir à sa communauté de fans. Dans sa "bulle", aux côtés de sa compagne Christina Milian avec qui il s'est installé à Los Angeles, le beau gosse français a travaillé loin des regards indiscrets.