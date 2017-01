M. Pokora : Centurion désinvolte face à Mika, Zazie et Florent Pagny !

Dans quelques semaines, le concours The Voice reviendra sur TF1 pour une 6e saison. Afin de faire monter l'excitation du public, TF1 vient de dévoiler – comme chaque année – une bande-annonce haute en couleurs baptisé "Tous les chemins mènent à The Voice" !

Dans celle-ci, on retrouve notamment les coachs emblématiques Mika (Mikaïus), Florent Pagny (Florent Pagnum) et Zazie (Zazix) en train de festoyer au temps de la Rome antique tandis qu'un jeune centurion, M. Pokora (M. Pokorus), vient les défier sur leur propre territoire. "Es-tu venu en paix au moins ?", demande Mika sous les traits de César avant que le nouveau venu ne lui réponde avec désinvolture : "Bien sûr que non !"

Pour rappel, la production de The Voice avait déjà fait sensation les années passées grâce aux bande-annonces façon bagarre de coachs, colis encombrant pour Jenifer ou lors d'un retour au far west. L'histoire continue !

Rendez-vous sur TF1 dans quelques semaines afin de découvrir M. Pokora dans son rôle de coach pour la version adultes de The Voice. L'an dernier, le chanteur de 31 ans a permis à la pétillante Manuela de s'imposer dans la version kids !

Une bande-annonce de The Voice 6 à découvrir ci-dessous :