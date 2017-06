M. Pokora change de style : Nouvelle coupe de cheveux pour le beau gosse !

Lorsqu'il change de tête, M. Pokora ne fait pas les choses à moitié. Par le passé, il nous l'a déjà prouvé en passant du brun au blond, du long au court. Le beau gosse, qui aime s'amuser, revient à ses fondamentaux !

Ce mardi 27 juin 2017, le chanteur qui officialisait son départ en tant que juré de The Voice sur TF1 a souhaité couper court : bye bye les mèches blondes, désormais M. Pokora assume son crâne tondu. Sur Instagram, l'interprète du tube Juste une photo de toi a publié une image animée dans la story du réseau social afin de dévoiler à ses fans sa nouvelle apparence.

Sur le cliché, le bel homme prend la pose debout, la main sur la tête et le crâne tondu. "Summer hair cut", a-t-il écrit, signifiant qu'il revenait à l'essentiel, aux basics, avec cette "coupe d'été."

Ce n'est pas la première fois que celui qui a sorti un album de reprises de Claude François, déjà certifié triple disque de platine avec plus de 400 000 exemplaires écoulés, fait un come-back remarquable avec une nouvelle coupe de cheveux.

Souvenez-vous, il avait déjà tenté l'expérience en janvier dernier lors de son voyage à Dubaï en charmante compagnie. À travers les années, il adopte ce look régulièrement... et on comprend pourquoi : il est canon !