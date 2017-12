M. Pokora clashé et ça ne le fait pas rire du tout !

Cette boutade sur M. Pokora et les reprises de chansons a également été faite... par JoeyStarr ! Le célèbre rappeur qui a sorti le livre Le Monde de demain a dévoilé sur Instagram une photo d'un post publié par le compte lennemipublicnumero1 sur laquelle on voit le jeune chanteur et la phrase suivante : "Et qui c'est qui est déjà en studio en train de retoucher et reprendre les chansons de Johnny ???" Une publication commentée par le rappeur de la façon suivante : "Mat Potkaka !" Tout simplement...

Une nouvelle note d'humour qui ne devrait pas davantage plaire au petit ami de Christina Milian.