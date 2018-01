M. Pokora dans "À l'état sauvage" : Mike Horn révèle que c'était tendu

Mike Horn ne garde pas un souvenir impérissable de son aventure avec M. Pokora, dans À l'état sauvage (M6). Le célèbre explorateur et le chanteur français de 32 ans ont fait une expédition dans la jungle du Sri Lanka. Et ce dernier ne s'attendait pas à vivre une expérience aussi difficile.

Épuisé et parfois en manque de nourriture, le petit ami de Christina Milian n'a pas toujours été des plus agréables comme il l'avait confié lors de la promotion de l'émission, diffusée le 6 février dernier. Un fait confirmé par Mike Horn.

"Je n'ai pas peur de dire aux gens ce que personne n'ose leur dire. Quand Matt m'engueule, je lui réponds : Tu es qui ? Ce n'est pas parce que tu as gagné Danse avec les stars que j'ai du respect pour toi. J'aime soutenir les gens qui ont travaillé dur pour arriver où ils en sont, mais je ne suis pas ton fan. Tu as des millions d'abonnés sur Instagram, mais ici c'est toi mon follower. Tu ne peux pas me virer, parce que ta vie dépend de moi. Si je pars, tu crèves", a confié Mike Horn au Parisien.

Malgré tout, l'aventurier avait confié au cours d'une interview pour Télé Star que le jeune homme était ressorti grandi de cette expérience : "C'est lui qui a été le plus à l'écoute. M Pokora est arrivé comme un jeune homme et, grâce à cette expérience, il a gagné en maturité. Ça a été impressionnant. Je pense qu'il a besoin d'avoir un exemple dans sa vie, un modèle. Parfois, j'ai eu l'impression qu'il m'écoutait comme si j'étais un père pour lui."