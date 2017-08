M. Pokora : Dépité devant l'OM humilié, subjugué par sa chérie Christina Milian

M. Pokora aurait sans doute mieux fait de continuer à lézarder au large de Saint-Tropez en la compagnie câline de Christina Milian plutôt que de regagner la terre ferme et de s'infliger une soirée cauchemar tandis que la star américaine rentrait au pays pour assister aux MTV Video Music Awards...

Fervent fan de l'Olympique de Marseille depuis sa prime jeunesse, le chanteur de 31 ans a profité de ses moments de détente sur la Côte d'Azur pour aller soutenir son club de coeur en déplacement chez l'AS Monaco, dimanche 27 août 2017, dans le cadre du championnat de Ligue 1. Un choc très attendu entre le champion de France en titre et un OM qui, après maints effets d'annonce et de manche, doit démontrer que son "Champions Project" enclenché avec l'arrivée du propriétaire américain Frank McCourt est une ambition concrète. Las, on est loin du compte et M. Pokora, comme tout le peuple des supporters phocéens, a froidement été ramené à la réalité...

À propos de compte, celui-ci était tout bon pour l'ASM : 6 à 1. Avec cette victoire historique, les hommes de Leonardo Jardim ne se sont pas contentés de faire le spectacle et de mettre une fessée inédite à l'OM, ils ont aussi envoyé un signal fort à leur principal rival pour le titre, le PSG, qui totalise également quatre victoires en autant de journées de championnat. Dans les travées du stade Louis-II, c'était la soupe à la grimace du côté de l'ex-juré de The Voice... Et dire que le buteur prodigue Kylian Mbappé, en partance pour le Paris Saint-Germain, est resté sur le banc toute la partie !

Christina number one dans son coeur

M. Pokora aura au moins pu se détourner du triste spectacle proposé par l'équipe entraînée par Rudi Garcia en discutant avec Jean-Roch, qu'il a eu beaucoup de plaisir à croiser en tribunes.

En story sur son compte Instagram, il a choisi l'autodérision face à cette raclée, légendant "tête de 6 à 1" une photo le montrant la mine dépitée. Puis il a enchaîné avec une image de... Christina Milian dans sa robe glamour à l'occasion de la cérémonie des MTV Video Music Awards, affublée d'une médaille d'or autour du cou et scrutée par une paire d'yeux admiratifs, avant de relayer un article de presse concernant sa propre actualité footballistique : licencié dans le plus grand secret depuis une quinzaine de jours au SPC Plantourian, club de football amateur du village varois du Plan-de-la-Tour, M. Pokora a disputé son premier match sous les couleurs de son équipe, inscrivant même un joli but de l'extérieur du pied droit. Il a l'intention de venir y jouer "dès que son agenda le permet".