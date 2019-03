M. Pokora dévoile le clip du single "Les planètes" avec la belle Shanina Shaik

Exilé à Los Angeles, où il peut profiter pleinement de sa chérie Christina Milian, M. Pokora a enregistré un nouveau disque intitulé Pyramide, porté par le single Les planètes. Le chanteur de 33 ans, qui a teasé son retour sur les réseaux sociaux, vient de dévoiler le clip.

Pour son nouveau morceau, M. Pokora a collaboré avec Yohann Malory (parolier pour Jenifer, Johnny Hallyday ou Louane) ainsi qu'avec Tristan Salvati. L'artiste a de nouveau opté pour une chanson d'amour, un titre présenté comme "sensuel et envoûtant", et il s'est d'ailleurs offert les services d'une bombe pour son clip : le mannequin australien Shanina Shaik. Cette dernière est un visage bien connu de l'univers Victoria's Secret. Au final, on peut retrouver les deux protagonistes dans un magnifique décor naturel (sans doute en Californie ou dans le Nevada) agrémenté d'effets spéciaux futuristes...