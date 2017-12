M. Pokora emmène Christina Milian chez lui, en Alsace

Des milliers de kilomètres les séparent mais face à l'emploi du temps ultrachargé de M. Pokora, Christina Milian n'avait d'autre choix que traverser l'Atlantique pour pouvoir être à ses côtés plusieurs jours d'affilée. Leur idylle ayant été officialisée en novembre dernier lors de la cérémonie des NRJ Music Awards – ils ont foulé leur premier tapis rouge en tant que couple –, les deux artistes ne se privent plus de s'afficher généreusement sur les réseaux sociaux.

Après avoir publié une photo d'elle et du chanteur dans les coulisses de son show donné à Amnéville, Christina Milian a ensuite informé ses fans qu'elle s'était rendue dans la ville natale de M. Pokora : Strasbourg. On ignore si la chanteuse productrice, danseuse et mannequin de 36 ans a rencontré les parents du chanteur français, mais on sait qu'elle a profité de ce passage express dans l'Est de la France pour déguster l'une des spécialités locales, symbole de la gastronomie populaire alsacienne : la fameuse flammekueche également appelée tarte flambée. C'est d'ailleurs cette appellation que la compagne de M. Pokora a préférée sur sa story éphémère Instagram.

Si le couple est brièvement passé par Strasbourg, c'est parce que le performer de 32 ans avait rendez-vous avec ses fans belges le 3 décembre. Matt avait en effet réservé le Forest National dans le cadre de son My Way Tour, un show auquel Christina Milian a assisté dans une longue robe pull aux épaules dénudées comme elle l'a montré sur sa page Instagram. Les conditions climatiques sont peut-être moins clémentes en France et en Belgique qu'en Californie, mais pas de quoi faire fuir la jolie brune.