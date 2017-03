M. Pokora en tournée : Shy'm, Sonia Rolland... Les stars défilent à Paris !

Il est ce que l'on appelle un workalcoholic, un accro du travail. M. Pokora ne s'arrête jamais, surtout pas en ce moment. En plus d'endosser tous les samedis soir le rôle de coach dans la sixième saison de The Voice – dont les émissions enregistrées sont actuellement en cours de diffusion sur TF1 –, le célèbre chanteur de 31 ans sillonne la France avec sa nouvelle tournée, le My Way Tour.

Si le beau gosse tatoué n'a pas fait l'unanimité lors qu'il a sorti son album de reprises de Claude François à l'automne dernier, le public lui reste fidèle. Pour preuve, ce n'est pas pour une mais pour trois dates que M. Pokora a réservé le Zénith de Paris cette semaine. Heureux de retrouver cette salle qu'il connaît très bien, l'artiste à succès a reçu la visite de plusieurs personnalités. Son amie Sonia Rolland a assisté à son show d'hier soir (mercredi 22 mars), de jolies retrouvailles en toute complicité qu'ils n'ont pas manqué d'immortaliser.

Conquise par le spectacle proposé par le chanteur, Sonia Rolland a exprimé son immense enthousiasme sur sa page Instagram. "Bravo et merci @mattpokora Quel show ! Quel parcours ! Quelle énergie ! Fière de toi, l'ami !", a-t-elle commenté pour accompagner leur selfie. Lors de son passage dans les coulisses, la sublime compagne de Jalil Lespert a croisé la route d'une joyeuse troupe composée de la charmante Sabrina Ouazani (actuellement à l'affiche de L'Embarras du choix avec Alexandra Lamy), de la chanteuse Léa Castel, de l'actrice Karidja Touré (Bande de filles) et de l'acteur Stéphane Bak (L'Outsider, Seuls).