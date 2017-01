M. Pokora épuisé : "Il va falloir que je prenne du Guronsan"

L'année 2017 sera loin d'être de tout repos pour le beau M. Pokora.

En plus du tournage de The Voice 6, dont les épreuves ultimes sont en cours d'enregistrement, le chanteur de 31 ans a fait le show sur la scène du Zénith de Paris le 8 et 9 janvier dernier, entouré de nombreux artistes, à l'occasion de la diffusion de l'émission Cette soirée-là, le 14 janvier sur TF1. Du 18 au 23 janvier, il retrouvera la troupe des Enfoirés au Zénith de Toulouse afin de participer aux traditionnels concerts en faveur des Restos du coeur. Et pour finir, il devra assurer la tournée promotionnelle de son album de reprises de Claude François My Way, de mars à mai.

Un emploi du temps (très) chargé qu'il appréhende quelque peu. "C'est la période la plus chargée de ma vie et pourtant, le plus compliqué est encore devant moi. Je serai en tournée pendant les directs de The Voice au printemps, ce qui m'obligera d'ailleurs à décaler une date de concert. Ça va me demander des allers-retours assez fous pendant quatre semaines. Je prendrai l'avion deux fois par jour", a confié M. Pokora lors de son entretien avec Le Parisien (édition du 14 janvier). Et d'ajouter : "Honnêtement, je ne sais pas dans quel état je vais arriver sur TF1, il va falloir que je prenne du Guronsan !"

Espérons pour lui que le soutien indéfectible de ses fans l'aidera à tenir le cap. Ils étaient nombreux à venir l'applaudir au Zénith de Paris pour les concerts tournés à l'occasion de l'émission Cette soirée-là.

Un show qui a rassemblé pas moins de 4,1 millions de téléspectateurs. Un très bon score et une très belle production de DMLSTV avec Anne Marcassus et son équipe, et bravo pour la réalisation par Serge Kalfon !