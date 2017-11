M. Pokora et Christina Milian amoureux aux NRJ Music Awards, ils officialisent !

Ils l'ont fait ! Après plusieurs mois à jouer au chat et à la souris, M. Pokora et Christina Milian ont foulé main dans la main le tapis rouge des NRJ Music Awards 2017, samedi 4 novembre.

Si depuis cet été ils postaient tous les deux de nombreuses story sur Instagram l'un de l'autre, il ne leur restait plus qu'une chose à faire, officialiser ! Et ils ont choisi pour cela LA soirée de l'année, la cérémonie musicale la plus attendue des fans. Tous les deux habillés en Balmain, ils ont illuminé le tapis rouge.

Nommé hier dans la catégorie Artiste masculin francophone de l'année, M. Pokora est hélas reparti bredouille. Mais qu'importe, d'une part il est déjà le recordman du nombre de trophées remportés (pas moins de 12 !), et de l'autre, il avait la plus jolie fille de l'assemblée à son bras.

A tout juste 32 ans, c'est la première fois que le bel Alsacien s'affiche publiquement avec une compagne. Lui qui a dit à plusieurs reprises avoir envie de fonder une famille, l'heure est peut-être venue ! De son côté Christina Milian, 36 ans, est déjà maman d'une petite Violet de 7 ans. La chanteuse était jusqu'en 2015 avec le rappeur Lil' Wayne. Mais aux NRJ Music Awards elle n'avait d'yeux que pour son nouvel (et terriblement sexy) amoureux.