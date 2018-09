M. Pokora et Christina Milian: Déferlante de mots d'amour pour leur anniversaire

M. Pokora et Christina Milian sont destinés à célébrer leurs anniversaires en même temps. Le couple a en effet la particularité d'être né le même jour, le 26 septembre, mais pas la même année. Si le chanteur français fête son 33e anniversaire, sa compagne a quant à elle 37 ans.

Folle amoureuse de son homme, Christina Milian a attendu que Matt bascule dans sa nouvelle année pour l'inonder de mots doux. Dès les premières heures du 26 septembre, en prenant en compte le fuseau horaire français, la chanteuse et actrice américaine a publié un long message sur sa page Instagram. "Cher meilleur ami et jumeau d'anniversaire... C'est notre anniversaire. JOYEUX ANNIVERSAIRE – En France en tout cas. C'est incroyable de partager ce jour avec toi. (...) Ta confiance en toi, ta volonté, ta personnalité drôle et ton soutien me permettent d'atteindre un autre niveau. Quelqu'un de l'univers nous a réunis. Et je suis là pour voir chaque lune et chaque étoile filante avec toi à l'infini et au-delà. Les 26 sont les meilleurs", s'est épanchée la star, avertissant que la photo accompagnant ces mots serait la première d'une longue série. Et Christina Milian n'a pas menti.