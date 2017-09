M. Pokora et Christina Milian : Le couple officialise enfin, main dans la main

Avec un point commun comme celui-ci, M. Pokora et Christina Milian étaient faits pour se rencontrer : les deux artistes sont nés le même jour, le 26 septembre. Alors que le chanteur français de 32 ans et la chanteuse, actrice et productrice américaine de 36 ans ont débuté les festivités avec un restaurant en tête à tête à Los Angeles – M. Pokora se trouve dans la Cité des anges depuis plusieurs jours –, la double célébration s'est poursuivie le lendemain, le 27 septembre.

C'est à l'occasion de cette soirée festive organisée dans un restaurant situé à deux pas du Walk of Fame, le Beauty & Essex, que M. Pokora et Christina Milian ont choisi d'officialiser leur relation. L'un et l'autre ont partagé la même photo d'eux deux se tenant main dans la main alors qu'ils se trouvent à l'extérieur. Christina Milian est vêtue d'une robe noire satinée et fendue tandis que le juré de The Voice kids porte une chemise à pois ouverte, laissant apparaître plusieurs colliers dorés. "La nuit dernière... Jumeaux d'anniversaire. #september26th #birthdayparty", commente M. Pokora en légende.