M. Pokora et Christina Milian : Soirée avec un champion du monde et sa femme

La Côte d'Azur et la baie de Saint-Tropez restent des destinations très prisées des stars malgré la concurrence des Baléares, notamment d'Ibiza, ou encore de la Grèce. Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez ne sont pas les seuls à avoir choisi le sud de la France et la Méditerranée pour décompresser.

Installée à Los Angeles, où M. Pokora l'a rejointe il y a un an et demi pour vivre avec elle et sa fille de 9 ans, Violet, Christina Milian a quitté la Californie à la fin du mois de juin. Séparée depuis plusieurs semaines du chanteur français de 33 ans - qui assurait la promotion de son nouvel album Pyramide et tournait son premier téléfilm pour TF1 avec Muriel Robin -, la star américaine de 37 ans a retrouvé son homme et la France avec grand plaisir.

Après quelques jours en Corse, les amoureux ont reposé leurs valises à Saint-Tropez. Le 5 juillet 2019, ils ont dîné avec un champion du monde et son épouse enceinte de leur troisième enfant à La réserve, à Ramatuelle : il s'agissait d'Hugo et Marine Lloris. Originaires de la Côte d'Azur et plus précisément de Nice, le gardien de but de l'équipe de France et Tottenham et son épouse reviennent aux sources dès que possible. Heureuse d'avoir passé la soirée avec M. Pokora et Christina Milian, Marine Lloris a publié plusieurs photos sur sa page Instagram. "Belle soirée d'été dans un lieu magnifique", a-t-elle commenté. Quelques heures avant ce dîner, elle avait dévoilé sa tenue, une longue robe décolletée qui épousait son ventre rond. Dans quelques semaines, Marine Lloris accouchera de son troisième enfant.