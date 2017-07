M. Pokora exhibe son torse et ses muscles dans une vidéo sportive !

Dimanche 23 juillet 2017, M. Pokora a livré un spectacle très apprécié de ses abonnés sur Instagram. Le très beau chanteur de 31 ans a en effet décidé de publier une vidéo de lui, peu vêtu, en pleine session sportive sous un soleil de plomb !

"Parce que je ne suis pas seulement un chanteur... Je suis un performer... M'entraîner et être toujours en forme fait partie de ce que j'estime être du respect pour les gens qui ont payé pour venir voir mes spectacles #TrainHardPerformBetter", a écrit l'ex-coach de The Voice (TF1) en légende de la vidéo - immortalisée par Little Shao - tournée sur son terrain de foot personnel, estampillé du logo "MP7" (7 étant le chiffre porte-bonheur de la star).

Bronzage parfait, abdos saillants, tatouages sexy et corps moite en plein effort... Il n'en fallait pas plus pour que la vidéo ne récolte pas loin de 120 000 vues et des milliers de commentaires en l'espace de quelques heures. "Wow, tu me donnes très chaud", "C'est bien le seul dont je voudrais toucher la sueur", "Oh mon dieu, j'aurais voulu être à la place de celui qui filme", "Tu envoies du lourd, t'es un boss", pouvait-on lire parmi ces très nombreuses réactions.

Une vidéo très sexy à découvrir dès à présent ci-dessous :