M. Pokora fête son premier disque de diamant avec... Une star du PSG

Ce projet de reprises de Claude François, beaucoup n'y croyaient pas, M. Pokora a eu raison de faire confiance à son instinct.

Si le chanteur populaire de 31 ans a écoulé plusieurs milliers d'exemplaires de ces albums précédents, il n'avait encore jamais atteint la fantastique barre des 500 000. C'est chose faite. My way vient d'être certifié disque de platine. Une jolie performance qui valait bien une célébration en petite comité.

Entre deux dates de sa tournée qui affiche complet partout où elle passe, le My Way Tour, M. Pokora a trouvé le temps d'organiser une soirée le 10 mai au restaurant La Gioia, à Paris. Fier de recevoir son disque de platine, le coach de The Voice 6 a convié ses plus proches collaborateurs, ceux qui lui font confiance, à qui il accorde aussi toute sa confiance depuis des années. Parmi eux, son "manager/associé/partenaire/binôme/ami depuis 14ans" comme il le décrit sur Instagram, Thierry Said et son "Assistante multi fonctions/confidente/machine de guerre/amie", Cindy. En chemise ouverte pour faire la fête, M. Pokora a partagé de nombreuses photos sur sa page Instagram, avec son manager, son assistante, mais aussi un invité inattendu, Marco Verratti, le célèbre milieu de terrain italien du PSG.