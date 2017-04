M. Pokora injuste avec Camille Esteban dans "The Voice 6" ? Il se défend !

Samedi 22 avril 2017, une séquence de The Voice 6 (TF1) a interpellé certains téléspectateurs. Avec la nouvelle règle du "vol permanent", M. Pokora a pu sauver Dilomé, un Talent délaissé par Zazie... en condamnant une jeune femme qu'il avait déjà repêchée la semaine passée, Camille Esteban. Un effet collatéral qui a choqué une partie du public...

"Je voulais trop que Camille reste. M. Pokora, t'aurais pas dû appuyer !", "Wooow j'arrive et je vois que M. Pokora a viré Camille !", "Camille, c'était la seule que je voulais pas voir partir. Je la voyais en finale...", "Il est bidon M. Pokora", pouvait-on lire au même moment sur les réseaux sociaux.

Face à cette levée de boucliers, le plus jeune des coachs de The Voice a pris la parole dans la foulée pour remettre les choses dans leur contexte. "Coupé au montage : 'Dilome m'a fait me retourner lors des auditions à l'aveugle et m'a encore conquis ce soir, Camille m'a juste conquis sur les battles, ça fait 2-1.'" Et de poursuivre : "Je vous confirme qu'on met bien plus de temps que ça à se décider et que c'est beaucoup moins évident que ça a l'air après montage. J'ai aussi bien évidemment eu des mots pour Camille à ce moment-là."

De son côté, Camille Esteban a indiqué sur son compte Twitter (après avoir relayé des tweets reprochant son choix à M. Pokora) : "C'est le jeu ! #TheVoice #TalentsVolés Ça restera la meilleure expérience de ma vie. Merci pour tous vos messages."

